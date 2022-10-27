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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, когда Нойер сможет вернуться на поле

27 Октября 2022 • 20:38 Комментировать
Бавария
...
Интер Милан
1 1.50 X 4.80 2 5.70
01.11 23:00

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, вероятно, уже совсем скоро восстановится после травмы.

Из-за повреждения 36-летний капитан мюнхенцев пропустил последние матчи, включая две встречи Лиги чемпионов против чешской «Виктории» и «Барселоны». Состояние вратаря по-прежнему вызывает некоторые вопросы, однако источники, близкие к Нойеру, утверждают, что звезда «Баварии» вполне может вернуться в строй к матчу заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера», передаёт Sky Sport News. Сам голкипер уверен, что успеет набрать форму до старта чемпионата мира в Катаре.

Матч «Бавария» – «Интер» пройдёт 1 ноября. Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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БАВАРИЯ ИНТЕР МИЛАН
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