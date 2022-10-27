Стало известно, когда Нойер сможет вернуться на поле

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, вероятно, уже совсем скоро восстановится после травмы.

Из-за повреждения 36-летний капитан мюнхенцев пропустил последние матчи, включая две встречи Лиги чемпионов против чешской «Виктории» и «Барселоны». Состояние вратаря по-прежнему вызывает некоторые вопросы, однако источники, близкие к Нойеру, утверждают, что звезда «Баварии» вполне может вернуться в строй к матчу заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера», передаёт Sky Sport News. Сам голкипер уверен, что успеет набрать форму до старта чемпионата мира в Катаре.

Матч «Бавария» – «Интер» пройдёт 1 ноября. Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.