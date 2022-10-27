Гельзенкирхенский «Шальке» объявил имя нового главного тренера команды. Им стал Томас Райс, об этом рапортует пресс-служба немецкого клуба. Первая тренировка под его руководством состоится уже сегодня, 27 октября.

«Кобальтовые» пока не раскрыли срок трудового соглашения тренера, однако, по данным инсайдера Фабрицио Романо, контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2024 года.

Напомним, что около недели назад «Шальке» отправил в отставку Франка Крамера из-за неудовлетворительных результатов.

После 11 туров Бундеслиги гельзенкирхенцы набрали шесть очков и занимают последнее место в турнирной таблице.