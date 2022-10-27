Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может продлить контракт с Чупо-Мотингом

27 Октября 2022 • 10:37 Комментировать

33-летний камерунский нападающий Эрик Чупо-Мотинг может задержаться в мюнхенской «Баварии». По сообщениям в социальных сетях инсайдера Флориана Плеттенберга, руководство немецкого гранда готово пролонгировать сотрудничество с игроком.

Стороны начнут переговорный процесс по завершении чемпионата мира – 2022, который стартует в Катаре в следующем месяце и продлится до середины декабря.

Срок действующего трудового соглашения Чупо-Мотинга с немецким грандом рассчитан до середины 2023 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги нападающий отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей в шести встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
10:37 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может продлить контракт с Чупо-Мотингом
10:15 · Англия. Премьер-лига
Беллингем: «Очень восхищаюсь Райсом»
08:58 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Левандовски
26 Октября
23:56 · Германия. Бундеслига
В «Шальке» определились с новым постоянным тренером
21:22 · Германия. Бундеслига
У бывшего игрока топ-клубов ван Боммеля попытались угнать автомобиль 1
20:24 · Германия. Бундеслига
Де Лихт: «Начинать в «Баварии» было тяжело, но это нормально» 1
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет подписать двух топ-игроков
17:27 · Германия. Бундеслига
​Беллингем может остаться в «Боруссии» слухи
16:57 · Германия. Бундеслига
«Шальке» назвал временного тренера клуба официально
16:28 · Германия. Бундеслига
Петкович отказался возглавлять «Шальке»
15:51 · Германия. Бундеслига
Вернер: «Приятно обыграть такой великий клуб, как «Реал»
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал трансфер Нкунку
15:26 · Германия. Бундеслига
Фердинанд – о Беллингеме: «Даже Лэмпард, Джеррард и Руни не играл в Лиге чемпионов в 19 лет»
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» положила глаз на полузащитника «Манчестер Сити»
14:37 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Уверен, «Барселона» счастлива выступлениями Левандовски»
Все новости
Рекомендуем