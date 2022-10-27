«Бавария» может продлить контракт с Чупо-Мотингом

33-летний камерунский нападающий Эрик Чупо-Мотинг может задержаться в мюнхенской «Баварии». По сообщениям в социальных сетях инсайдера Флориана Плеттенберга, руководство немецкого гранда готово пролонгировать сотрудничество с игроком.

Стороны начнут переговорный процесс по завершении чемпионата мира – 2022, который стартует в Катаре в следующем месяце и продлится до середины декабря.

Срок действующего трудового соглашения Чупо-Мотинга с немецким грандом рассчитан до середины 2023 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги нападающий отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей в шести встречах.