«Бавария» нашла замену Левандовски

Французский форвард Маркус Тюрам, выступающий в составе гладбахской «Боруссии», может продолжить карьеру в другом немецком клубе. Об этом сообщается на страницах Lequipe.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере 25-летнего нападающего проявляет мюнхенская «Бавария», подыскивающая нового центрфорварда после ухода Роберта Левандовски. Боссы чемпиона Бундеслиги готовят предложение по трансферу Тюрама.

В нынешнем сезоне Маркус принял участие в 13 поединках за «Боруссию», записав на свой счет 11 забитых мячей и три результативные передачи. Его трудовое соглашение с гладбахцами рассчитано до лета 2023 года.