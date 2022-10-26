В «Шальке» определились с новым постоянным тренером

Наставник Томас Райс в скором времени возглавит немецкий «Шальке 04».

19 октября клуб объявил об отставке Франка Крамера. На сегодняшний день коллективом из Гельзенкирхена руководит временно исполняющий обязанности главного тренера Маттиас Крёйцер, однако уже в ближайшее время будет объявлено о назначении нового постоянного рулевого. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, им станет Томас Райс, недавно уволенный из «Бохума», также известный по работе в «Вольфсбурге».

В настоящий момент «Шальке» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своём счету лишь шесть набранных очков после 11 туров.