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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Шальке» определились с новым постоянным тренером

26 Октября 2022 • 23:56 Комментировать
Шальке 04
...
Фрайбург
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30.10 19:30

Наставник Томас Райс в скором времени возглавит немецкий «Шальке 04».

19 октября клуб объявил об отставке Франка Крамера. На сегодняшний день коллективом из Гельзенкирхена руководит временно исполняющий обязанности главного тренера Маттиас Крёйцер, однако уже в ближайшее время будет объявлено о назначении нового постоянного рулевого. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, им станет Томас Райс, недавно уволенный из «Бохума», также известный по работе в «Вольфсбурге».

В настоящий момент «Шальке» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своём счету лишь шесть набранных очков после 11 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Томас Райс
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ШАЛЬКЕ 04 ФРАЙБУРГ
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