У бывшего игрока топ-клубов ван Боммеля попытались угнать автомобиль

Бывший полузащитник «Барселоны», «Баварии» и «Милана» Марк ван Боммель подвергся вооружённому нападению возле своего дома.

Как сообщает HLN, ван Боммель уже собирался заезжать в подземную парковку, когда вооружённый мужчина приказал ему выйти из машины.

«Быстро дав задний ход, я смог избежать неприятностей. Было немного страшно, но, к счастью, всё закончилось хорошо», - сказал голландец.

В данный момент серебряный призёр чемпионата мира является главным тренером бельгийского «Антверпена». Клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны, отставая от лидирующего «Генка» на четыре очка.