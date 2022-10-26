Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

У бывшего игрока топ-клубов ван Боммеля попытались угнать автомобиль

26 Октября 2022 • 21:22 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Барселоны», «Баварии» и «Милана» Марк ван Боммель подвергся вооружённому нападению возле своего дома.

Как сообщает HLN, ван Боммель уже собирался заезжать в подземную парковку, когда вооружённый мужчина приказал ему выйти из машины.

«Быстро дав задний ход, я смог избежать неприятностей. Было немного страшно, но, к счастью, всё закончилось хорошо», - сказал голландец.

В данный момент серебряный призёр чемпионата мира является главным тренером бельгийского «Антверпена». Клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны, отставая от лидирующего «Генка» на четыре очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марк Ван Боммель Антверпен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
rotsgods
26 Октября 2022 в 21:33
Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми. Пoкyпaй по стаpoй цeнe ------> marketl.ink/vmotion
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
21:22 · Германия. Бундеслига
У бывшего игрока топ-клубов ван Боммеля попытались угнать автомобиль 1
20:24 · Германия. Бундеслига
Де Лихт: «Начинать в «Баварии» было тяжело, но это нормально» 1
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет подписать двух топ-игроков
17:27 · Германия. Бундеслига
​Беллингем может остаться в «Боруссии» слухи
16:57 · Германия. Бундеслига
«Шальке» назвал временного тренера клуба официально
16:28 · Германия. Бундеслига
Петкович отказался возглавлять «Шальке»
15:51 · Германия. Бундеслига
Вернер: «Приятно обыграть такой великий клуб, как «Реал»
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал трансфер Нкунку
15:26 · Германия. Бундеслига
Фердинанд – о Беллингеме: «Даже Лэмпард, Джеррард и Руни не играл в Лиге чемпионов в 19 лет»
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» положила глаз на полузащитника «Манчестер Сити»
14:37 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Уверен, «Барселона» счастлива выступлениями Левандовски»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Шик может оказаться в английском топ-клубе
13:26 · Германия. Бундеслига
Хави: «Левандовски жаждет реванша с «Баварией» 7
12:26 · Германия. Бундеслига
Мусиала назвал своего кумира в футболе
11:37 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес: «Бавария» отдаст все силы в матче с «Барселоной», в этом немецкий менталитет»
Все новости
Рекомендуем