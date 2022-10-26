В летнее трансферное окно многие клубы интересовались Джудом Беллингемом, но полузащитник остался в «Боруссии». Следующим летом за талантливым англичанином снова намечается охота. Тем не менее, Беллингем может остаться в Дортмунде на сезон 2023/2024. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Sky Sports Кевин Хэтчард.

Джуду Беллингему 19 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают английского полузащитника в 90 миллионов евро.

Отметим, что Джуд Беллингем является воспитанником «Бирмингем Сити». В «Боруссии» полузащитник оказался летом 2020 года.