Пресс-служба гельзенкирхенского «Шальке» назвала имя временного тренера команды. Им останется Маттиас Крёйцер.

В официальном заявлении говорится, что специалист продолжит работу с коллективом. Отметим, что наставник уже выводил «кобальтовых» на поединок прошлого тура Бундеслиги против берлинской «Герты», который закончился поражением со счётом 1:2.

По информации немецких СМИ, руководство «Шальке» до сих пор не согласовало условия контракта с Томасом Райсом, что вынудило продолжить сотрудничество с Крёйцером.

Напомним, что «горняки» замыкают турнирную таблицу чемпионата после 11 туров. Следующим соперником «синих» в рамках Бундеслиги станет идущий в тройке «Фрайбург».

