Петкович отказался возглавлять «Шальке»

Руководство «Шальке» испытывает проблемы с поиском нового тренера клуба. От работы с коллективом отказался Владимир Петкович.

По информации журналиста Андреаса Бёни, бывший наставник швейцарской национальной команды был изначально заинтересован в переезде в Гельзенкирхен, однако его смутило текущее положение «кобальтовых» в Бундеслиге.

Напомним, что после 11 туров немецкого чемпионата «Шальке» замыкает турнирную таблицу всего с шестью очками. Предыдущий тренер Франк Крамер был уволен после позорного вылета из Кубка Германии от «Хоффенхайма» со счётом 1:5.

