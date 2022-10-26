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Чемпионат Германии. Бундеслига

Петкович отказался возглавлять «Шальке»

26 Октября 2022 • 16:28 Комментировать
Герта
2:1
Шальке 04
окончен

Руководство «Шальке» испытывает проблемы с поиском нового тренера клуба. От работы с коллективом отказался Владимир Петкович.

По информации журналиста Андреаса Бёни, бывший наставник швейцарской национальной команды был изначально заинтересован в переезде в Гельзенкирхен, однако его смутило текущее положение «кобальтовых» в Бундеслиге.

Напомним, что после 11 туров немецкого чемпионата «Шальке» замыкает турнирную таблицу всего с шестью очками. Предыдущий тренер Франк Крамер был уволен после позорного вылета из Кубка Германии от «Хоффенхайма» со счётом 1:5.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Владимир Петкович
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