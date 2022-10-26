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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала назвал своего кумира в футболе

26 Октября 2022 • 12:26 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала рассказал, кто для него является кумиром в футболе.

«Кто мой кумир? Назову Лионеля Месси. Он забил очень много голов, выиграл множество титулов и наград. Он никогда не изменял себе, оставался верным своим принципам и образу жизни. Хочу того же», - передает слова 19-летнего футболиста AS.

Мусиала играет за первую команду «Баварии» с 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Мусиала провел десять матчей, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси Джамал Мусиала
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