Алле, перенёсший химиотерапию, вернулся к тренировкам

Форвард Себастьян Алле возобновил тренировочный процесс. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail. Ивуарийский игрок будет набрать форму на тренировочной базе амстердамского «Аякса», хотя правами на него владеет «Боруссия» (Дортмунд).

Об этом уже высказался главный тренер голландского гранда Альфред Шрёдер.

«Алле захотел приехать и потренироваться с командой. Мы согласились. Здорово, что он поведет некоторое время с нами», - сказал специалист.

Напомним, что у африканского бомбардира была выявлена опухоль яичек. Последние месяцы Себастьян проходил курс химиотерапии.