Мусиала выбрал между Месси и Роналду

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала высказался о соперничестве аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Я всегда любил наблюдать за «эль класико». Мне нравилось противостояние «Барселоны» Месси и «Реала» Роналду». За кого я болел? При всем моем уважении к Криштиану, я отдаю предпочтение Лионелю», - передает слова немецкого футболиста издание AS.

Стоит отметить, что в настоящий момент Криштиану Роналду выступает в Английской премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», а Лионель Месси играет в чемпионате Франции за «ПСЖ».