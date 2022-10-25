Беллингем выбрал суперклуб, в котором хочет продолжить карьеру

Английский полузащитник Джуд Беллингем, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. По информации журналиста Хорхе Пикона, 19-летний хавбек хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Беллингем планирует доиграть нынешний сезон в чемпионате Германии, а летом следующего года перейти в «королевский» клуб.

Среди вариантов продолжения карьеры Джуда также назывались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», однако игрок отдает предпочтение Ла Лиге.

Контракт Беллингема со «шмелями» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.