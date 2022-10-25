Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» предлагала огромные деньги за Фелиша

25 Октября 2022 • 11:12 Комментировать

Португальский вингер Жоау Фелиш был близок к уходу из мадридского «Атлетико» и переезду в немецкий чемпионат. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Новым местом работы атакующего полузащитника могла стать мюнхенская «Бавария». В летнее трансферное окно чемпион Бундеслиги предлагал «матрасникам» за переход игрока 80 миллионов евро, однако испанская сторона ответила отказом. После этого мюнхенцы свернули переговоры.

Напомним, что «Атлетико» приобрел Фелиша у лиссабонской «Бенфики» за 126 миллионов евро. В этом сезоне португалец сделал три результативные передачи в десяти поединках чемпионата Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Октября
12:41 · Германия. Бундеслига
Мусиала выбрал между Месси и Роналду
11:56 · Германия. Бундеслига
Беллингем выбрал суперклуб, в котором хочет продолжить карьеру
11:36 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес оценил вероятность возвращения в «Атлетико»
11:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предлагала огромные деньги за Фелиша
10:20 · Германия. Бундеслига
Анчелотти: «Отдых для Винисиуса? Нет, он начнёт матч в старте» 1
24 Октября
21:20 · Германия. Бундеслига
Куртуа отметил вклад Нойера в развитие футбола
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» лидирует в гонке за Мукоко
14:54 · Германия. Бундеслига
​Роббен отреагировал на решение Рибери завершить карьеру
13:40 · Германия. Бундеслига
Фримпонг интересен многим топ-клубам
13:03 · Германия. Бундеслига
Ольмо назвал своего любимого игрока «Реала»
12:30 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» продолжает работу по трансферу Нкунку – инсайдер
23 Октября
23:53 · Германия. Бундеслига
Рибери назвал лучшие и худшие моменты своей карьеры
21:08 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Баварии»: «Кейн – топ-игрок с мировым именем»
20:30 · Германия. Бундеслига
«Герта» едва не упустила победу над «Шальке»
18:28 · Германия. Бундеслига
Лидер Бундеслиги «Унион» проиграл главному аутсайдеру и остался на первом месте
Все новости
Рекомендуем