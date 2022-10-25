«Бавария» предлагала огромные деньги за Фелиша

Португальский вингер Жоау Фелиш был близок к уходу из мадридского «Атлетико» и переезду в немецкий чемпионат. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Новым местом работы атакующего полузащитника могла стать мюнхенская «Бавария». В летнее трансферное окно чемпион Бундеслиги предлагал «матрасникам» за переход игрока 80 миллионов евро, однако испанская сторона ответила отказом. После этого мюнхенцы свернули переговоры.

Напомним, что «Атлетико» приобрел Фелиша у лиссабонской «Бенфики» за 126 миллионов евро. В этом сезоне португалец сделал три результативные передачи в десяти поединках чемпионата Испании.