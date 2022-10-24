​Роббен отреагировал на решение Рибери завершить карьеру

Проблемы со здоровьем вынудили Франка Рибери повесить бутсы на гвоздь в 39 лет. На решение француза отреагировал его бывший партнёр по «Баварии» Арьен Роббен.

Стоит напомнить, что связка Рибери – Роббен в своё время была одной из наиболее грозных Европе. Эту связку называли «Роббери», что переводится как «Ограбление».

«Спасибо тебе за всё, мой друг! Всегда было очень приятно находиться с тобой на поле и за его пределами. Ты действительно можешь гордиться всем, чего достиг! Для меня было и всегда будет честью являться частью «Роббери». Наслаждайся временем со своей семьёй и до скоро встречи!» - написал Роббен в социальных сетях.