Лидер Бундеслиги «Унион» проиграл главному аутсайдеру и остался на первом месте

Ранее ничем не примечательные «Бохум» и «Унион» сегодня являются последней и первой соответственно командами Бундеслиги. Именно они встретились между собой в матче 11-го тура. Удивительно, но лидер потерпел поражение. У хозяев забили Филипп Хофманн и Геррит Хольтманн. В ответ Милош Пантович не забил пенальти, а его результативный удар в компенсированное время стал голом престижа.
«Бохум» победил со счетом 2:1 и ушел с последнего места, его соперник остается лидером.
Протокол игры
|(1:0) Хофманн Филипп43'
|(2:0) Хольтманн Геррит71'
|(2:1) Пантович Милош 90'
Риман Мануэль•Гамбоа Кристиан87' (Оерманн Тим (87') •Машович Эрхан•Ордец Иван• 17'Данило Соарес•Лосилья Антони•Фёрстер Филипп79' (Стафилидис Костас (79') •Штёгер Кевин• 85'Осей-Туту Джорди65' (Ганвула Сильвер (65') •Хофманн Филипп65' (Хольтманн Геррит (65') •Антви-Аджей Кристофер79' (Патрик Остерхаге (79')
Рённов Фредерик•Еккель Пауль• 35'Кнохе Робин•Лейте Диогу•Триммель Кристофер71' (Скарке Тим (71') • 79'Гисельман Нико63' (Рюэрсон Юлиан (63') • 70'Шефер Андраш•Хедира Рани•Хаберер Яник20' (Пантович Милош (20') •Бекер Шеральдо63' (Левелинг Джейми (63') •Сибачо Жордан63' (Бехренс Кевин (63')
23 октября. Стадион "Ревирпауэрштадион".
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