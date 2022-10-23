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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лидер Бундеслиги «Унион» проиграл главному аутсайдеру и остался на первом месте

23 Октября 2022 • 18:28 Комментировать
Бохум
2:1
Унион Берлин
окончен

Ранее ничем не примечательные «Бохум» и «Унион» сегодня являются последней и первой соответственно командами Бундеслиги. Именно они встретились между собой в матче 11-го тура. Удивительно, но лидер потерпел поражение. У хозяев забили Филипп Хофманн и Геррит Хольтманн. В ответ Милош Пантович не забил пенальти, а его результативный удар в компенсированное время стал голом престижа.

«Бохум» победил со счетом 2:1 и ушел с последнего места, его соперник остается лидером.

Протокол игры  
Бохум2:1Унион Берлин
(1:0) Хофманн Филипп43'  
(2:0) Хольтманн Геррит71' (2:1) Пантович Милош 90'
Риман МануэльГамбоа Кристиан 87' (Оерманн Тим ( 87') Машович ЭрханОрдец Иван  17'Данило СоаресЛосилья АнтониФёрстер Филипп 79' (Стафилидис Костас ( 79') Штёгер Кевин  85'Осей-Туту Джорди 65' (Ганвула Сильвер ( 65') Хофманн Филипп 65' (Хольтманн Геррит ( 65') Антви-Аджей Кристофер 79' (Патрик Остерхаге ( 79')
Запасные: Эссер МихаэльХайнц ДоминикХорн ЯннесЛабропулос ВасилисМуссе Ли
Рённов ФредерикЕккель Пауль  35'Кнохе РобинЛейте ДиогуТриммель Кристофер 71' (Скарке Тим ( 71'  79') Гисельман Нико 63' (Рюэрсон Юлиан ( 63'  70') Шефер АндрашХедира РаниХаберер Яник 20' (Пантович Милош ( 20') Бекер Шеральдо 63' (Левелинг Джейми ( 63') Сибачо Жордан 63' (Бехренс Кевин ( 63')
Запасные: Баумгартль ТимоЗегуйн ПаульХарагути ГенкиГрилль Леннарт
23 октября. Стадион "Ревирпауэрштадион".

Видео

2:1. Гол Милоша Пантовича (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:1. Гол Милоша Пантовича (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Пантович не забил пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Пантович не забил пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Геррита Хольтманна (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Геррита Хольтманна (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Филиппа Хофмана (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Филиппа Хофмана (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Унион Берлин
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