Лидер Бундеслиги «Унион» проиграл главному аутсайдеру и остался на первом месте

Ранее ничем не примечательные «Бохум» и «Унион» сегодня являются последней и первой соответственно командами Бундеслиги. Именно они встретились между собой в матче 11-го тура. Удивительно, но лидер потерпел поражение. У хозяев забили Филипп Хофманн и Геррит Хольтманн. В ответ Милош Пантович не забил пенальти, а его результативный удар в компенсированное время стал голом престижа.

«Бохум» победил со счетом 2:1 и ушел с последнего места, его соперник остается лидером.

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