​Дракслер: «Шальке» остаётся самым близким клубом моего сердца»

Полузащитник «Бенфики» Юлиан Драсклер ответил на вопрос о своём возможном возвращении в «Шальке».

«Я поддерживаю контакты с «Шальке», но больше с персоналом клуба. За эти команды команда сильно изменилась. «Шальке» по-прежнему остаётся самым близким клубом моего сердца», - рассказал Дракслер WAZ.

Напомним, что именно в «Шальке» Юлиан Дракслер начинал путь в большом футболе. За первую команду «кобальтовых» полузащитник провёл 170 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 29 результативных передач на партнёров.

Отметим, что права на 29-летнего Юлиана Дракслера по-прежнему принадлежат «ПСЖ».