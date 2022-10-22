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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» отыгрался с 0:3 в матче с «Аугсбургом»

22 Октября 2022 • 18:31 Комментировать
Аугсбург
3:3
РБ Лейпциг
окончен

Середняки Бундеслиги, «Аугсбург» и «РБ Лейпциг», провели результативный матч. Хозяева планомерно наращивали отрыв в счете, и когда он стал разгромным, остались вдесятером. Соперник играл в большинстве почти полчаса, но до 89-й минуты смог забить лишь однажды - 1:3. В оставшиеся мгновения «быки» успели сравнять результат - невероятные 3:3!

Протокол игры  
Аугсбург3:3РБ Лейпциг
(1:0) Бериша Мергим34'  
(2:0) Демирович Эрмедин51'  
(3:0) Варгас Рубен64'  
  72'Андре Силва (3:1)
  89'Нкунку Кристофер (3:2)
  90'Новоа Уго (3:3)
Коубек ТомашПедерсен Мадс 78' (Калиджиури Даниэль ( 78') Гоувелеув Джеффри  83'Бауэр МаксимилианИаго Лопес  65'  65'Варгас РубенГруэсо Карлос  60'Реджбекай Элвис  90'Демирович Эрмедин  37'Нидерлехнер Флориан 87' (Майер Арне ( 87') Бериша Мергим  23' 73' (Фрамбергер Рафаэль ( 73')
Запасные: Josue MbilaПетков ЛукасБаумгартлингер ЮлианОксфорд РисКляйн ДаниэльАарон Зентер
Бласвих ЯнисХенрихс Бенджамин 74' (Новоа Уго ( 74') Орбан ВиллиГвардиол ЙошкоРаум ДавидКампль Кевин 59' (Нкунку Кристофер ( 59') Шлагер КсаверСобослаи ДоминикФорсберг Эмиль 80' (Ольмо Дани ( 80') Поульсен Юссуф 59' (Айдара Амаду ( 59') Андре Силва  21'
Запасные: Ба СануссуНюланд ЭрьянДиалло АбдуСимакан Мохамед
22 октября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

Видео

Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:3. Гол Уго Новоа (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:3. Гол Уго Новоа (видео). Чемпионат Германии. Футбол
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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург РБ Лейпциг
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