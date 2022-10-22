«РБ Лейпциг» отыгрался с 0:3 в матче с «Аугсбургом»

Середняки Бундеслиги, «Аугсбург» и «РБ Лейпциг», провели результативный матч. Хозяева планомерно наращивали отрыв в счете, и когда он стал разгромным, остались вдесятером. Соперник играл в большинстве почти полчаса, но до 89-й минуты смог забить лишь однажды - 1:3. В оставшиеся мгновения «быки» успели сравнять результат - невероятные 3:3!

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