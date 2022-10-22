«РБ Лейпциг» отыгрался с 0:3 в матче с «Аугсбургом»

Середняки Бундеслиги, «Аугсбург» и «РБ Лейпциг», провели результативный матч. Хозяева планомерно наращивали отрыв в счете, и когда он стал разгромным, остались вдесятером. Соперник играл в большинстве почти полчаса, но до 89-й минуты смог забить лишь однажды - 1:3. В оставшиеся мгновения «быки» успели сравнять результат - невероятные 3:3!
Протокол игры
|(1:0) Бериша Мергим34'
|(2:0) Демирович Эрмедин51'
|(3:0) Варгас Рубен64'
|72'Андре Силва (3:1)
|89'Нкунку Кристофер (3:2)
|90'Новоа Уго (3:3)
Коубек Томаш•Педерсен Мадс78' (Калиджиури Даниэль (78') •Гоувелеув Джеффри• 83'Бауэр Максимилиан•Иаго Лопес 65'• 65'Варгас Рубен•Груэсо Карлос• 60'Реджбекай Элвис• 90'Демирович Эрмедин• 37'Нидерлехнер Флориан87' (Майер Арне (87') •Бериша Мергим 23'73' (Фрамбергер Рафаэль (73')
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин74' (Новоа Уго (74') •Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Раум Давид•Кампль Кевин59' (Нкунку Кристофер (59') •Шлагер Ксавер•Собослаи Доминик•Форсберг Эмиль80' (Ольмо Дани (80') •Поульсен Юссуф59' (Айдара Амаду (59') •Андре Силва 21'
Запасные: Ба Сануссу•Нюланд Эрьян•Диалло Абду•Симакан Мохамед
22 октября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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