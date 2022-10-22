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​У Лунёва появился вариант в Шотландии

22 Октября 2022 • 16:50 Комментировать

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунёв в настоящий момент защищает цвета «Байера». За пятнадцать месяцев россиянин провёл за «фармацевтов» только три матча, поскольку основным вратарём команды является Лукаш Градецки. Учитывая ситуацию, Лунёв может быть заинтересован в смене клубной прописки.

Как сообщает Daily Record, у Андрея Лунёва есть вариант в Шотландии – российским вратарём интересуется «Глазго Рейнджерс».

Шотландский клуб может заполучить Лунёва бесплатно, поскольку действующий контракт 30-летнего голкипера рассчитан до конца сезона 2022/2023.

Отметим, что в трёх играх за «Байер» Андрей Лунёв пропустил четыре гола.

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Андрей Лунёв трансферы футбола - лето 2023 Рейнджерс
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