​У Лунёва появился вариант в Шотландии

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунёв в настоящий момент защищает цвета «Байера». За пятнадцать месяцев россиянин провёл за «фармацевтов» только три матча, поскольку основным вратарём команды является Лукаш Градецки. Учитывая ситуацию, Лунёв может быть заинтересован в смене клубной прописки.

Как сообщает Daily Record, у Андрея Лунёва есть вариант в Шотландии – российским вратарём интересуется «Глазго Рейнджерс».

Шотландский клуб может заполучить Лунёва бесплатно, поскольку действующий контракт 30-летнего голкипера рассчитан до конца сезона 2022/2023.

Отметим, что в трёх играх за «Байер» Андрей Лунёв пропустил четыре гола.