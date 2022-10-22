Бензема помимо матча с «Севильей» ещё и пропустит игру с «РБ Лейпцигом»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не поможет своей команде в двух ближайших матчах. Ранее сообщалось, что француз из-за травмы не примет участие в сегодняшней игре чемпионата Испании против «Севильи». Теперь же, издание Marca вдобавок сообщает, что француз также пропустит поединок против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Напомним, Бензема забивал в каждом из своих двух последних матчей за мадридский «Реал». Сперва француз поразил ворота каталонской «Барселоны», а затем огорчил на выезде «Эльче».

Недавно Бензема получил первый в карьере «Золотой мяч», благодаря чему его контракт с «Реалом» автоматически продлился до 2024 года.