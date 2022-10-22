Колодзейчак пополнил состав «Шальке»

31-летний французский футболист Тимоти Колодзейчак пополнил состав немецкого «Шальке». Об этом сообщает GGFN.

«Шальке» объявил о подписании контракта с центральным защитником в качестве свободного агента до конца сезона. Игрок успешно завершил просмотр в клубе Бундеслиги после ухода из «Сент-Этьена» в конце прошлого сезона.

На текущий момент «Шальке» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда потерпела четыре поражения к ряду в Бундеслиге.

Следующий матч коллектив проведёт на выезде против берлинской «Герты». Начало игры – 23 октября в 18:30.