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Чемпионат Германии. Бундеслига

Колодзейчак пополнил состав «Шальке»

22 Октября 2022 • 08:17 Комментировать
Герта
...
Шальке 04
1 1.75 X 3.80 2 4.70
23.10 18:30

31-летний французский футболист Тимоти Колодзейчак пополнил состав немецкого «Шальке». Об этом сообщает GGFN.

«Шальке» объявил о подписании контракта с центральным защитником в качестве свободного агента до конца сезона. Игрок успешно завершил просмотр в клубе Бундеслиги после ухода из «Сент-Этьена» в конце прошлого сезона.

На текущий момент «Шальке» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда потерпела четыре поражения к ряду в Бундеслиге.

Следующий матч коллектив проведёт на выезде против берлинской «Герты». Начало игры – 23 октября в 18:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Германии Шальке 04 Тимоти Колодзейчак
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ГЕРТА ШАЛЬКЕ 04
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