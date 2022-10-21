«Бавария» лидирует в споре за полузащитника «РБ Лейпцига»

Центральный полузащитник сборной Австрии и «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер по-прежнему фигурирует в списке трансферных желаний мюнхенской «Баварии». Об этом рапортует Caughtoffside.

Источник отмечает, что чемпион Бундеслиги лидирует в споре за 25-летнего футболиста. Конрад может достаться «Баварии» бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с «быками» истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем сезоне чемпионата Германии Лаймер провел четыре поединка, в которых получил две желтые карточки. Он выступает за команду из Лейпцига с 2017 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 28 миллионов евро.