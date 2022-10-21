Названа трансферная цель «Реала» стоимостью 65 миллионов евро

Атакующий полузащитник Мусса Диаби, который выступает в немецкой Бундеслиге за леверкузенский «Байер», может сменить Германию на Испанию. По сообщениям журналистов Fichajes, французский игрок попал в сферу интересов мадридского «Реала».

Согласно сведениям источника, руководство «королевского» клуба готово заплатить за Диаби порядка 65 миллионов евро. Трудовой договор вингера с «фармацевтами» рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Диаби принял участие в десяти поединках, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. В Лиге чемпионов на его счету один гол в четырех встречах.