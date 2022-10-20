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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус вернул Аргентине футболку Марадоны, которую хранил с 1986 года - ему предлагали за неё 8 млн евро

20 Октября 2022 • 23:28 Комментировать (2)

Лотар Маттеус передал через аргентинское посольство в Германии футболку, которой разжился после финального матча чемпионата мира 1986 года, в котором сборная ФРГ проиграла в Мехико аргентинцам, ведомым блестящим Диего Марадоной. После матча Маттеус смог обменяться с Марадой футболками, и хранил реликвию целых 36 лет.

Как признался Лотар, ему предлагали бешеные деньги за футболку - не менее восьми миллионов евро, за эти деньги, если сравнивать схожими категориями, можно купить уникальный болид Ф-1 из-под не менее культового в своем виде спорта немецкого чемпиона Михаэля Шумахера. А тут - всего-то футболка...

- Я отклонил много предложений, даже за 8 миллионов евро. Я считаю, что не все покупается. Теперь футболка на своем правильном месте, - цитирует слова Маттеуса derbyderbyderby.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Сборная Аргентины Лотар Маттеус Сборная Фрг
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Комментарии (2)
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Alex1972
21 Октября 2022 в 00:21
У богатых свои причуды... Хотя выглядит достойно..
CERG
20 Октября 2022 в 23:36
Купил хайп и еще хвалится..
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