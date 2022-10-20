Маттеус вернул Аргентине футболку Марадоны, которую хранил с 1986 года - ему предлагали за неё 8 млн евро

Лотар Маттеус передал через аргентинское посольство в Германии футболку, которой разжился после финального матча чемпионата мира 1986 года, в котором сборная ФРГ проиграла в Мехико аргентинцам, ведомым блестящим Диего Марадоной. После матча Маттеус смог обменяться с Марадой футболками, и хранил реликвию целых 36 лет.

Как признался Лотар, ему предлагали бешеные деньги за футболку - не менее восьми миллионов евро, за эти деньги, если сравнивать схожими категориями, можно купить уникальный болид Ф-1 из-под не менее культового в своем виде спорта немецкого чемпиона Михаэля Шумахера. А тут - всего-то футболка...

- Я отклонил много предложений, даже за 8 миллионов евро. Я считаю, что не все покупается. Теперь футболка на своем правильном месте, - цитирует слова Маттеуса derbyderbyderby.it.