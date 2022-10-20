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Чемпионат Германии. Бундеслига

Назван главный претендент на пост тренера «Шальке»

20 Октября 2022 • 22:45 Комментировать
Герта
...
Шальке 04
1 1.75 X 3.80 2 4.60
23.10 18:30

Назван главный претендент на пост наставника «Шальке» после недавнего увольнения Франка Крамера.

По информации Bild, занять вакантное место на «Велтинс-Арене» может текущий главный тренер австрийского «Штурма» Кристиан Ильцер. Отметим, что специалист возглавляет клуб из Граца с 2020 года, а в текущем розыгрыше местной Бундеслиги его команда находится на второй строчке в турнирной таблице.

Задача в «Шальке» будет гораздо сложнее. После десяти туров «кобальтовые» занимают предпоследнее место с шестью баллами. Предыдущий тренер был отправлен в отставку после четырёх подряд поражений во всех соревнованиях.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Кристиан Ильцер
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ГЕРТА ШАЛЬКЕ 04
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