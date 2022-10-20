Назван главный претендент на пост тренера «Шальке»

Назван главный претендент на пост наставника «Шальке» после недавнего увольнения Франка Крамера.

По информации Bild, занять вакантное место на «Велтинс-Арене» может текущий главный тренер австрийского «Штурма» Кристиан Ильцер. Отметим, что специалист возглавляет клуб из Граца с 2020 года, а в текущем розыгрыше местной Бундеслиги его команда находится на второй строчке в турнирной таблице.

Задача в «Шальке» будет гораздо сложнее. После десяти туров «кобальтовые» занимают предпоследнее место с шестью баллами. Предыдущий тренер был отправлен в отставку после четырёх подряд поражений во всех соревнованиях.