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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беккер: «Если «Аякс» позвонит мне, это будет совсем другая история»

20 Октября 2022 • 20:40 Комментировать
Валвейк
...
Аякс
22.10 19:45

Форвард берлинского «Униона» и сборной Суринама Шералдо Беккер рассказал о своём отношении к клубу, воспитанником академии которого он является – амстердамскому «Аяксу».

«Может быть, моё время пришло. Я работаю над самыми важными годами моей карьеры. Когда ты молод и играешь в «Аяксе», ты хочешь дебютировать, играть на Арене, но если это невозможно, приходится делать выбор. У других ребят дела шли быстрее, но мне сейчас 27 лет, и я просто пытаюсь проявить себя снова и снова», - цитирует футболиста De Telegraaf.

На вопрос о возвращении в родной клуб игрок ответил: «Я вырос там. То, что представляет собой «Аякс» и что для меня значит этот клуб, никогда не изменится. Следующий шаг в Бундеслиге или другом крупном соревновании был бы замечателен, но если «Аякс» позвонит мне, это будет совсем другая история. Но это мечты. Я сосредоточен на работе здесь и сейчас».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Чемпионат Германии Чемпионат Голландии Сборная Суринама Унион Шералдо Беккер
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