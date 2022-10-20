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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лунёв задумался об уходе из «Байера»

20 Октября 2022 • 11:43 Комментировать

Российский голкипер Андрей Лунёв подумывает об уходе из леверкузенского «Байера» из-за недостатка игровой практики. Об этом в беседе с журналистом «РБ Спорта» высказался агент Антон Смирнов.

«Желание уйти на сегодня скорее есть, чем его нет. Сидеть еще полгода на замене - слишком большая роскошь для Андрея. В ближайшее время определимся с планами», - высказался агент.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний голкипер провел всего один поединок, в котором пропустил два мяча. Срок действующего трудового соглашения россиянина с леверкузенским клубом рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв
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