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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Шальке» уволил главного тренера

19 Октября 2022 • 12:10 Комментировать

Руководство гельзенкирхенского «Шальке» приняло решение об отставке Франка Крамера с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте «кобальтовых».

Напомним, что специалист работал у руля команды с июля текущего года. Под руководством этого наставника «Шальке» сыграл 15 поединков, в которых отпраздновал всего две победы при десяти поражениях и трех ничейных результатах.

В последнем матче гельзенкирхенцы разгромно проиграли «Хоффенхайму» в Кубке Германии со счетом 1:5.

После десяти туров Бундеслиги «Шальке» набрал всего шесть баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Франк Крамер
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