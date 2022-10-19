«Шальке» уволил главного тренера

Руководство гельзенкирхенского «Шальке» приняло решение об отставке Франка Крамера с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте «кобальтовых».

Напомним, что специалист работал у руля команды с июля текущего года. Под руководством этого наставника «Шальке» сыграл 15 поединков, в которых отпраздновал всего две победы при десяти поражениях и трех ничейных результатах.

В последнем матче гельзенкирхенцы разгромно проиграли «Хоффенхайму» в Кубке Германии со счетом 1:5.

После десяти туров Бундеслиги «Шальке» набрал всего шесть баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.