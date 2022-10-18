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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не собирается подписывать Влаховича

18 Октября 2022 • 19:38 Комментировать

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не интересен «Баварии». По сведениям Sky Sport News, в команде считают, что игра футболиста не соответствует его цене. Ранее сообщалось, что форвард может покинуть «старую синьору».

В текущем сезоне на счету 22-летнего Влаховича семь забитых мячей и одна результативная передача в 13 матчах с учетом всех турниров. Действующий трудовой договор игрока с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость нападающего составляет 85 миллионов евро.

«Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Душан Влахович
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