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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Нагельсманн не согласен с вручением награды Гави

18 Октября 2022 • 16:34 Комментировать

В понедельник вечером приз лучшему молодому футболисту 2022 года получил полузащитник «Барселоны» Гави. Комментарий на этот счёт дал Юлиан Нагельсманн, являющийся главным тренером «Баварии».

«На мой взгляд, Джамал Мусиала и Джуд Беллингем провели сезон лучше, чем Гави», - слова Нагельсманна приводит Abendzeitung.

Джамал Мусиала выступает за «Баварию», а Джуд Беллингем – за «Боруссию» из Дортмунда.

Юлиан Нагельсманн в настоящий момент готовит «Баварию» к кубковому матчу против «Аугсбурга», который пройдёт в среду, 19 октября.

Добавим, что «Бавария» после десяти туров занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Боруссия Дортмунд Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала Гави Джуд Беллингем
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