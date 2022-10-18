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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Шальке» не планирует менять тренера до конца недели

18 Октября 2022 • 12:44 Комментировать
Шальке 04
0:3
Хоффенхайм
окончен

Несмотря на слабые результаты под руководством Франка Крамера, руководство «Шальке» готово дать тренеру ещё один шанс.

По информации WAZ, боссы «кобальтовых» не стали обращать внимание на поражение со счётом 0:3 от «Хоффенхайма», понимая уровень соперника. По этой же причине руководство гельзенкирхенцев на рассматривает вариант с отставкой в случае поражения в матче Кубка Германии сегодня, в котором «Шальке» встретится с тем же соперником. Последним шансом для Крамера сохранить тренерское место станет игра против «Герты» 23 октября. Если клуб потерпит очередное поражение, то «кобальтовым» придётся сменить наставника.

«Шальке» проиграл последние четыре игры в рамках Бундеслиги. В таблице чемпионата «горняки» находятся на 17-м месте с шестью очками после десяти туров.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Франк Крамер
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