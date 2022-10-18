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Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «Баварии» поздравил Левандовски

18 Октября 2022 • 08:43 Комментировать

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер высказался о признании экс-нападающего команды Роберта Левандовски лучшим нападающим 2022 года.

«Для нашего клуба огромная честь, что трофей лучшего форварда мира назван в честь Герда Мюллера. Искренне поздравляю Левандовски с победой в данной номинации», - передает слова руководителя Bayern&Germany.

Напомним, что главную индивидуальную награду - «Золотой мяч» - получил нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема. Он стал первым французом после Зинедина Зидана, победившим в голосовании.

В прошлом сезоне Карим стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Герберт Хайнер
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