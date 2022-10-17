Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Боруссии» раздражены поражением от «Униона»

17 Октября 2022 • 09:14 Комментировать
Унион Берлин
2:0
Боруссия Д
окончен

Рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о поражении от берлинского «Униона» (0:2) в матче десятого тура немецкой Бундеслиги.

«Мы знали, что здесь очень непросто играть, а тем более, когда уступаешь в счете. Пытались вернуться в игру после двух пропущенных мячей, но ничего не вышло. Замены не сработали. Это огорчает и раздражает. В этом поединке наших стараний не хватило, чтобы добиться положительного результата», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

После десяти туров «Боруссия» с 16 баллами занимает лишь восьмое место в турнирной таблице, а «Унион» (23) лидирует с 4-очковым отрывом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Унион Берлин Эдин Терзич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
09:14 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» раздражены поражением от «Униона»
01:54 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Никто в «Ливерпуле» не хотел ухода Мане»
01:36 · Германия. Бундеслига
Гнабри: «Цель «Баварии» – выиграть все матчи до чемпионата мира»
00:03 · Англия. Премьер-лига
Мане высказался о победе «Ливерпуля» над «Манчестер Сити» 1
16 Октября
23:34 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о победе над «Фрайбургом»: «Потрясающая игра «Баварии»
23:25 · Германия. Бундеслига
Футболист «Барселоны» получит награду лучшему молодому игроку года 2
23:02 · Англия. Премьер-лига
Названы обладатели второго и третьего места в битве за «Золотой мяч» 6 слухи
22:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» опередила «Фрайбург», забив 5 мячей в ворота конкурента
20:24 · Германия. Бундеслига
«Унион» упрочил лидерство, быстро обыграв «Боруссию» из Дортмунда
20:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Фрайбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0
18:28 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» отпраздновал победу в матче с «Аугсбургом»
15:49 · Германия. Бундеслига
​«Бомба» помешала руководителям «Баварии» выпить пива
14:39 · Германия. Бундеслига
​Кан: «Мане и де Лихт хотели только в «Баварию»
12:22 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелен на трансфер звезды Бундеслиги
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал сумму, какую готов потратить на Беллингема
Все новости
Рекомендуем