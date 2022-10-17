В «Боруссии» раздражены поражением от «Униона»

Рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о поражении от берлинского «Униона» (0:2) в матче десятого тура немецкой Бундеслиги.

«Мы знали, что здесь очень непросто играть, а тем более, когда уступаешь в счете. Пытались вернуться в игру после двух пропущенных мячей, но ничего не вышло. Замены не сработали. Это огорчает и раздражает. В этом поединке наших стараний не хватило, чтобы добиться положительного результата», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

После десяти туров «Боруссия» с 16 баллами занимает лишь восьмое место в турнирной таблице, а «Унион» (23) лидирует с 4-очковым отрывом.