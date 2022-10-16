«Унион» упрочил лидерство, быстро обыграв «Боруссию» из Дортмунда

В 10-м туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда не смогла ничего добиться в выездном матче с «Унионом», лидером турнира. При этом у «шмелей» мяч держался 78% игрового времени. Проблемы начались с привоза Грегора Кобеля, который на ровном месте ошибся после передачи назад, и Яник Хаберер поразил пустые ворота. Он же поставил точку в интриге, метко пробив в угол ворот из-за пределов штрафной. Только в самой концовке Дортмунд ожил и заставил Фредерика Рённова дважды спасти свою команду.

«Унион» победил 2:0 и на пять очков оторвался от второго места, соперник - лишь восьмой.

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