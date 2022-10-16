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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» упрочил лидерство, быстро обыграв «Боруссию» из Дортмунда

16 Октября 2022 • 20:24 Комментировать
Унион Берлин
2:0
Боруссия Д
окончен

В 10-м туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда не смогла ничего добиться в выездном матче с «Унионом», лидером турнира. При этом у «шмелей» мяч держался 78% игрового времени. Проблемы начались с привоза Грегора Кобеля, который на ровном месте ошибся после передачи назад, и Яник Хаберер поразил пустые ворота. Он же поставил точку в интриге, метко пробив в угол ворот из-за пределов штрафной. Только в самой концовке Дортмунд ожил и заставил Фредерика Рённова дважды спасти свою команду.

«Унион» победил 2:0 и на пять очков оторвался от второго места, соперник - лишь восьмой.

Протокол игры  
Унион Берлин2:0Боруссия Д
(1:0) Хаберер Яник8'  
(2:0) Хаберер Яник21'  
Рённов ФредерикБаумгартль Тимо  16'Кнохе РобинЛейте ДиогуТриммель КристоферРюэрсон ЮлианШефер Андраш 87' (Пантович Милош ( 87') Хедира РаниХаберер Яник 62' (Торсби Мортен ( 62') Сибачо Жордан 68' (Бехренс Кевин ( 68') Бекер Шеральдо 87' (Левелинг Джейми ( 87')
Запасные: Духи ДанилоЗегуйн ПаульМихель СвенГисельман НикоГрилль Леннарт
Кобель ГрегорЗюле Никлас 70' (Азар Торган ( 70') Хуммельс МатсШлоттербек Нико  55'Мёнье Тома 46' (Ройс Марко ( 46') Геррейро РафаэльБеллингем ДжудДжан Эмре 82' (Джованни Рейна ( 82') Эзкан Салих  29' 46' (Мален Дониэлл ( 46') Адейеми Карим 46' (Брандт Юлиан ( 46') Мукоко Юссуфа
Запасные: Роте ТомПасслак ФеликсМайер Александер IIАлле СебастьянМодест АнтониПападопулос Антониос
16 октября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

Видео

Унион - Боруссия Дортмунд. 1:0. Гол Яника Хаберера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Унион - Боруссия Дортмунд. 1:0. Гол Яника Хаберера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Унион - Боруссия Дортмунд. 2:0. Гол Яника Хаберера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Унион - Боруссия Дортмунд. 2:0. Гол Яника Хаберера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Унион - Боруссия Дортмунд. Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Унион - Боруссия Дортмунд. Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Унион Берлин
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