«Унион» упрочил лидерство, быстро обыграв «Боруссию» из Дортмунда

В 10-м туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда не смогла ничего добиться в выездном матче с «Унионом», лидером турнира. При этом у «шмелей» мяч держался 78% игрового времени. Проблемы начались с привоза Грегора Кобеля, который на ровном месте ошибся после передачи назад, и Яник Хаберер поразил пустые ворота. Он же поставил точку в интриге, метко пробив в угол ворот из-за пределов штрафной. Только в самой концовке Дортмунд ожил и заставил Фредерика Рённова дважды спасти свою команду.
«Унион» победил 2:0 и на пять очков оторвался от второго места, соперник - лишь восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Хаберер Яник8'
|(2:0) Хаберер Яник21'
Рённов Фредерик•Баумгартль Тимо• 16'Кнохе Робин•Лейте Диогу•Триммель Кристофер•Рюэрсон Юлиан•Шефер Андраш87' (Пантович Милош (87') •Хедира Рани•Хаберер Яник62' (Торсби Мортен (62') •Сибачо Жордан68' (Бехренс Кевин (68') •Бекер Шеральдо87' (Левелинг Джейми (87')
Кобель Грегор•Зюле Никлас70' (Азар Торган (70') •Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико• 55'Мёнье Тома46' (Ройс Марко (46') •Геррейро Рафаэль•Беллингем Джуд•Джан Эмре82' (Джованни Рейна (82') •Эзкан Салих 29'46' (Мален Дониэлл (46') •Адейеми Карим46' (Брандт Юлиан (46') •Мукоко Юссуфа
16 октября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Видео
Бан пользователя