​Кан: «Мане и де Лихт хотели только в «Баварию»

Глава правления «Баварии» Оливер Кан высказался о летних приобретениях Садио Мане и Маттайса де Лихта.

«Садио Мане хотел перейти из «Ливерпуля» только к нам, а не в какой-либо другой клуб. Я уверен, что в ближайшие годы мы будем получать много удовольствия от этого игрока мирового класса.

То же самое относится к Маттайсу де Лихту. Его хотели подписать почти все топ-клубы Европы, но он хотел перейти только к нам», - сказал Кан, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.com.

Напомним, что в летнее трансферное окно Садио Мане перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля», а Маттайс де Лихт – из «Ювентуса».