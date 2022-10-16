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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо высказался о разгроме «Байера» со счётом 1:5

16 Октября 2022 • 07:50 Комментировать
Айнтрахт Фр
5:1
Байер Л
окончен

В матче десятого тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» на выезде потерпел разгромное поражение от «Айнтрахта» со счетом 1:5. После завершения встречи главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо прокомментировал результат поединка.

«Мы находимся в плохой ситуации, которую можем исправить только своими силами. Никаких оправданий не будет. Мы должны извлечь урок из этого матча и двигаться дальше. Команда должна верить в то, что у нее все получится», - передает слова испанского специалиста пресс-служба клуба.

После десяти туров «Байер» набрал восемь очков и занимает лишь 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо
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