Хаби Алонсо высказался о разгроме «Байера» со счётом 1:5

В матче десятого тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» на выезде потерпел разгромное поражение от «Айнтрахта» со счетом 1:5. После завершения встречи главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо прокомментировал результат поединка.

«Мы находимся в плохой ситуации, которую можем исправить только своими силами. Никаких оправданий не будет. Мы должны извлечь урок из этого матча и двигаться дальше. Команда должна верить в то, что у нее все получится», - передает слова испанского специалиста пресс-служба клуба.

После десяти туров «Байер» набрал восемь очков и занимает лишь 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги.