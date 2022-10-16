Источник: «Хаби Алонсо станет тренером «Реала»

В мадридском «Реале» всегда думают о будущем - в том числе и о будущем наставнике команды. Понятное дело, что к работе Карло Анчелотти никаких претензий нет, он исключительно хорош в том, что делает, но когда-то и ему потребуется на покой - и в «Реале» хотят быть к этому готовыми.

Как считает издание ESPN FC, следующим тренером «Реала» должен стать Хаби Алонсо, который выступал в этой команде с 2009 по 2014 год, и ранее уже стажировался с дублем «Реал Сосьедад», а сейчас работает с леверкузенским «Байером» (и пока не так уж и удачно).

По схожему сценарию недавно натаскивали Зинедина Зидана, который также возглавил клуб практически без опыта, поработав лишь с дублем.