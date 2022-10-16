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Чемпионат Германии. Бундеслига

Источник: «Хаби Алонсо станет тренером «Реала»

16 Октября 2022 • 03:39 Комментировать
Айнтрахт Фр
5:1
Байер Л
окончен

В мадридском «Реале» всегда думают о будущем - в том числе и о будущем наставнике команды. Понятное дело, что к работе Карло Анчелотти никаких претензий нет, он исключительно хорош в том, что делает, но когда-то и ему потребуется на покой - и в «Реале» хотят быть к этому готовыми.

Как считает издание ESPN FC, следующим тренером «Реала» должен стать Хаби Алонсо, который выступал в этой команде с 2009 по 2014 год, и ранее уже стажировался с дублем «Реал Сосьедад», а сейчас работает с леверкузенским «Байером» (и пока не так уж и удачно).

По схожему сценарию недавно натаскивали Зинедина Зидана, который также возглавил клуб практически без опыта, поработав лишь с дублем.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хаби Алонсо
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