«РБ Лейпциг» едва не упустил верную победу над «Гертой»

В 10-м туре чемпионата Германии бывшая команда Доменико Тедеско играла против текущего коллектива Сандро Шварца. Поединок был разбит на две части. Сначала хозяева разгромно выиграли первый тайм благодаря ударам Эмиля Форсберга, Абду Диалло и Вилли Орбана. Во второй части неожиданно вернулась интрига после голевого дуплета Доди Лукебакио и Стевана Йоветича. Правда, на большее «Герта» не наиграла - 2:3.

Берлинцы делят 14-16 место, их соперник - восьмое.

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