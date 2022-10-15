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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» едва не упустил верную победу над «Гертой»

15 Октября 2022 • 21:32 Комментировать
РБ Лейпциг
3:2
Герта
окончен

В 10-м туре чемпионата Германии бывшая команда Доменико Тедеско играла против текущего коллектива Сандро Шварца. Поединок был разбит на две части. Сначала хозяева разгромно выиграли первый тайм благодаря ударам Эмиля Форсберга, Абду Диалло и Вилли Орбана. Во второй части неожиданно вернулась интрига после голевого дуплета Доди Лукебакио и Стевана Йоветича. Правда, на большее «Герта» не наиграла - 2:3.

Берлинцы делят 14-16 место, их соперник - восьмое.

Протокол игры  
РБ Лейпциг3:2Герта
(1:0) Форсберг Эмиль25'  
(2:0) Диалло Абду30'  
(3:0) Орбан Вилли45'  
  62'Лукебакио Доди (3:1)
  64'Йоветич Стеван (3:2)
Бласвих ЯнисСимакан Мохамед 61' (Хенрихс Бенджамин ( 61') Орбан ВиллиДиалло АбдуРаум Давид 61' (Кампль Кевин ( 61'  64') Собослаи ДоминикШлагер КсаверАйдара Амаду  38' 61' (Хальстенберг Марсель ( 61') Форсберг Эмиль 72' (Новоа Уго ( 72') Андре Силва 72' (Поульсен Юссуф ( 72') Нкунку Кристофер
Запасные: Гвардиол ЙошкоНюланд Эрьян
Кристенсен ОливерКенни ДжонджоРохель Агустин  90'Кемпф Марк-Оливер  32'Платтенхардт Марвин  41' 46' (Миттельштедт Максимилиан ( 46') Тусар ЛюкаШуньич Иван 46' (Канга Вилфрид ( 46') Сердар Суат 83' (Зельке Дейви ( 83') Лукебакио ДодиЙоветич СтеванРихтер Марко 59' (Эджуке Чидера ( 59')
Запасные: Дордой МартонПекарик ПетерБутьюс Жан-ПольЭрнст ТьяркБоатенг Кевин-ПринсДарида Владимир
15 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

Видео

1:0. Гол Эмиля Форсберга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Эмиля Форсберга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Давида Раума (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Давида Раума (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:0. Гол Вилли Орбана (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:0. Гол Вилли Орбана (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:1. Гол с пенальти Доди Лукебакио (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:1. Гол с пенальти Доди Лукебакио (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:2. Гол Стевана Йоветича (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:2. Гол Стевана Йоветича (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Герта РБ Лейпциг
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