«РБ Лейпциг» едва не упустил верную победу над «Гертой»

В 10-м туре чемпионата Германии бывшая команда Доменико Тедеско играла против текущего коллектива Сандро Шварца. Поединок был разбит на две части. Сначала хозяева разгромно выиграли первый тайм благодаря ударам Эмиля Форсберга, Абду Диалло и Вилли Орбана. Во второй части неожиданно вернулась интрига после голевого дуплета Доди Лукебакио и Стевана Йоветича. Правда, на большее «Герта» не наиграла - 2:3.
Берлинцы делят 14-16 место, их соперник - восьмое.
Протокол игры
|(1:0) Форсберг Эмиль25'
|(2:0) Диалло Абду30'
|(3:0) Орбан Вилли45'
|62'Лукебакио Доди (3:1)
|64'Йоветич Стеван (3:2)
Бласвих Янис•Симакан Мохамед61' (Хенрихс Бенджамин (61') •Орбан Вилли•Диалло Абду•Раум Давид61' (Кампль Кевин (61') • 64'Собослаи Доминик•Шлагер Ксавер•Айдара Амаду 38'61' (Хальстенберг Марсель (61') •Форсберг Эмиль72' (Новоа Уго (72') •Андре Силва72' (Поульсен Юссуф (72') •Нкунку Кристофер
Запасные: Гвардиол Йошко•Нюланд Эрьян
Кристенсен Оливер•Кенни Джонджо•Рохель Агустин• 90'Кемпф Марк-Оливер• 32'Платтенхардт Марвин 41'46' (Миттельштедт Максимилиан (46') •Тусар Люка•Шуньич Иван46' (Канга Вилфрид (46') •Сердар Суат83' (Зельке Дейви (83') •Лукебакио Доди•Йоветич Стеван•Рихтер Марко59' (Эджуке Чидера (59')
15 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Видео
Бан пользователя