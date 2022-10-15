«Штуттгарт» разгромил «Бохум» в матче главных аутсайдеров

Выигравшие на двоих один матч из 18 «Штуттгарт» и «Бохум» выдали результативный матч 10-го тура. Швабы выиграли первый тайм со счетом 2:1 после ударов Силаса Мвумпы и Науиру Ахамада, а соперник возродил интригу голом Симона Цоллера. После перерыва забивали только хозяева поля - Мвумпа и Ватару Эндо - 4:1.

«Штуттгарт» выбрался из зоны вылета, оставив там противника.

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