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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штуттгарт» разгромил «Бохум» в матче главных аутсайдеров

15 Октября 2022 • 18:28 Комментировать
Штуттгарт
4:1
Бохум
окончен

Выигравшие на двоих один матч из 18 «Штуттгарт» и «Бохум» выдали результативный матч 10-го тура. Швабы выиграли первый тайм со счетом 2:1 после ударов Силаса Мвумпы и Науиру Ахамада, а соперник возродил интригу голом Симона Цоллера. После перерыва забивали только хозяева поля - Мвумпа и Ватару Эндо - 4:1.

«Штуттгарт» выбрался из зоны вылета, оставив там противника.

Протокол игры  
Штуттгарт4:1Бохум
(1:0) Мвумпа Силас3'  
(2:0) Ахамада Науиру22'  
  29'Цоллер Симон (2:1)
(3:1) Мвумпа Силас64'  
(4:1) Эндо Ватару71'  
Мюллер ФлорианМавропанос Константинос 75' (Ито Хироки ( 75') Антон ВальдемарЗагаду Дан-АксельМвумпа СиласСоса БорнаАхамада Науиру 52' (Фюрих Крис ( 52') Эндо ВатаруМийо Энцо 76' (Нартей Николас ( 76') Томаш Тьягу 75' (Переа Хуан ( 75') Пфайффер Лука 84' (Штенцель Паскаль ( 84')
Запасные: Кулибали ТангиЭглофф ЛилианБредлов ФабианThomas Kastanaras
Риман МануэльГамбоа Кристиан  71'Машович ЭрханОрдец ИванДанило СоаресФёрстер Филипп  16'Лосилья Антони 70' (Ганвула Сильвер ( 70') Штёгер Кевин  72'Цоллер Симон 46' (Антви-Аджей Кристофер ( 46') Хофманн ФилиппХольтманн Геррит 78' (Патрик Остерхаге ( 78')
Запасные: Хайнц ДоминикОсей-Туту ДжордиОерманн ТимЮханссон МаркоСтафилидис КостасХорн ЯннесЛабропулос Василис
15 октября. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

Видео

1:0. Гол Силаса Катомпа-Мвумпы с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Силаса Катомпа-Мвумпы с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Науиру Ахамада (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Науиру Ахамада (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:1. Гол Симона Цоллера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:1. Гол Симона Цоллера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
4:1. Гол Ватару Эндо (видео). Чемпионат Германии. Футбол
4:1. Гол Ватару Эндо (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:1. Гол Силаса Катомпа-Мвумпы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:1. Гол Силаса Катомпа-Мвумпы (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Штуттгарт
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