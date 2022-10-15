«Штуттгарт» разгромил «Бохум» в матче главных аутсайдеров

Выигравшие на двоих один матч из 18 «Штуттгарт» и «Бохум» выдали результативный матч 10-го тура. Швабы выиграли первый тайм со счетом 2:1 после ударов Силаса Мвумпы и Науиру Ахамада, а соперник возродил интригу голом Симона Цоллера. После перерыва забивали только хозяева поля - Мвумпа и Ватару Эндо - 4:1.
«Штуттгарт» выбрался из зоны вылета, оставив там противника.
Протокол игры
|(1:0) Мвумпа Силас3'
|(2:0) Ахамада Науиру22'
|29'Цоллер Симон (2:1)
|(3:1) Мвумпа Силас64'
|(4:1) Эндо Ватару71'
Мюллер Флориан•Мавропанос Константинос75' (Ито Хироки (75') •Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель•Мвумпа Силас•Соса Борна•Ахамада Науиру52' (Фюрих Крис (52') •Эндо Ватару•Мийо Энцо76' (Нартей Николас (76') •Томаш Тьягу75' (Переа Хуан (75') •Пфайффер Лука84' (Штенцель Паскаль (84')
Риман Мануэль•Гамбоа Кристиан• 71'Машович Эрхан•Ордец Иван•Данило Соарес•Фёрстер Филипп• 16'Лосилья Антони70' (Ганвула Сильвер (70') •Штёгер Кевин• 72'Цоллер Симон46' (Антви-Аджей Кристофер (46') •Хофманн Филипп•Хольтманн Геррит78' (Патрик Остерхаге (78')
15 октября. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
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