«Байер» Алонсо разгромно проиграл второй матч кряду

Хаби Алонсо начал тренерскую работу с разгромной победы его «Байера» над «Шальке» (4:0), но далее его команда потерпела уже второе сокрушительное поражение - от «Порту» (0:3) и сегодня от «Айнтрахта» (1:5). Дубль на счету Даити Камады с пенальти, также у победителей забили Рандаль Коло-Муани, Йеспер Линдстрём и Лукас Аларио. У «фармацевтов» - Пьеро Инкапье. Он же удалился на 71-й минуте.
«Айнтрахт» уже третий, его соперник также, но с конца.
Протокол игры
|(1:0) Камада Даити45'
|56'Инкапье Пьеро (1:1)
|(2:1) Коло-Муани Рандаль58'
|(3:1) Линдстрём Йеспер65'
(4:1) Камада Даити 72'
(5:1) Аларио Лукас 85'
Трапп Кевин•Тута•Якич Кристиян•Н'Дика Эван•Эбимбе Эрик77' (Алиду Фариде (77') •Ленц Кристофер•Камада Даити•Соу Джибриль76' (Роде Себастьян (76') •Линдстрём Йеспер77' (Борре Рафаэль (77') •Гётце Марио•Коло-Муани Рандаль80' (Аларио Лукас (80')
Градецки Лукаш•Тапсоба Эдмон• 45'Та Джонатан•Инкапье Пьеро 42'• 71'Фримпонг Жереми•Андрих Роберт• 11'Арангис Чарлес46' (Амири Надим (46') •Баккер Митчел80' (Синкгравен Дэйли (80') •Диаби Мусса73' (Коссуну Одилон (73') •Шик Патрик80' (Гложек Адам (80') •Паулиньо Жозе46' (Демирбай Керем (46')
15 октября. Стадион "Дойче банк Парк".
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