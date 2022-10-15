«Байер» Алонсо разгромно проиграл второй матч кряду

Хаби Алонсо начал тренерскую работу с разгромной победы его «Байера» над «Шальке» (4:0), но далее его команда потерпела уже второе сокрушительное поражение - от «Порту» (0:3) и сегодня от «Айнтрахта» (1:5). Дубль на счету Даити Камады с пенальти, также у победителей забили Рандаль Коло-Муани, Йеспер Линдстрём и Лукас Аларио. У «фармацевтов» - Пьеро Инкапье. Он же удалился на 71-й минуте.

«Айнтрахт» уже третий, его соперник также, но с конца.

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