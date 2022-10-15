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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» Алонсо разгромно проиграл второй матч кряду

15 Октября 2022 • 18:27 Комментировать
Айнтрахт Фр
5:1
Байер Л
окончен

Хаби Алонсо начал тренерскую работу с разгромной победы его «Байера» над «Шальке» (4:0), но далее его команда потерпела уже второе сокрушительное поражение - от «Порту» (0:3) и сегодня от «Айнтрахта» (1:5). Дубль на счету Даити Камады с пенальти, также у победителей забили Рандаль Коло-Муани, Йеспер Линдстрём и Лукас Аларио. У «фармацевтов» - Пьеро Инкапье. Он же удалился на 71-й минуте.

«Айнтрахт» уже третий, его соперник также, но с конца.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр5:1Байер Л
(1:0) Камада Даити45'  
  56'Инкапье Пьеро (1:1)
(2:1) Коло-Муани Рандаль58'  
(3:1) Линдстрём Йеспер65'  

(4:1) Камада Даити 72'

(5:1) Аларио Лукас 85'

 

 

 
Трапп КевинТутаЯкич КристиянН'Дика ЭванЭбимбе Эрик 77' (Алиду Фариде ( 77') Ленц КристоферКамада ДаитиСоу Джибриль 76' (Роде Себастьян ( 76') Линдстрём Йеспер 77' (Борре Рафаэль ( 77') Гётце МариоКоло-Муани Рандаль 80' (Аларио Лукас ( 80')
Запасные: Граль ЙенсРамай ДиантMarcel WenigЧендлер ТимотиСмолчич Хрвое
Градецки ЛукашТапсоба Эдмон  45'Та ДжонатанИнкапье Пьеро  42'  71'Фримпонг ЖеремиАндрих Роберт  11'Арангис Чарлес 46' (Амири Надим ( 46') Баккер Митчел 80' (Синкгравен Дэйли ( 80') Диаби Мусса 73' (Коссуну Одилон ( 73') Шик Патрик 80' (Гложек Адам ( 80') Паулиньо Жозе 46' (Демирбай Керем ( 46')
Запасные: Фосу-Менса ТимотиЛунёв АндрейСертдемир ЗиданАдли Амин
15 октября. Стадион "Дойче банк Парк".

Видео

1:0. Гол Даити Камады с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Даити Камады с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:1. Гол Пьеро Инкапье (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:1. Гол Пьеро Инкапье (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:1. Гол Рандаля Коло Коло-Муани (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:1. Гол Рандаля Коло Коло-Муани (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:1. Гол Йеспера Линдстрёма (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:1. Гол Йеспера Линдстрёма (видео). Чемпионат Германии. Футбол
4:1. Гол Даити Камады с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
4:1. Гол Даити Камады с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
5:1. Гол Лукаса Аларио (видео). Чемпионат Германии. Футбол
5:1. Гол Лукаса Аларио (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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