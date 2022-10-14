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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» прервал неудачную серию разгромной победой над «Шальке»

14 Октября 2022 • 23:25 Комментировать
Шальке 04
0:3
Хоффенхайм
окончен

В стартовавшем сегодня 10-м туре Бундеслиги встретились «Шальке» и «Хоффенхайм». «Кобальтовые» ничего не смогли поделать с атакой одного из лидеров, который в последнее время вдруг притормозил, и пропустили три безответных гола.

Роберт Сков забил с 11-метровой отметки в начале каждого тайма, а Мунас Даббур отличился с игры - 3:0.

У «Хоффенхайма» 17 очков и третья строчка, соперник также третий, но с конца, имея в активе шесть баллов.

Протокол игры  
Шальке 040:3Хоффенхайм
  11'Сков Роберт (0:1)
  45'Даббур Мунас (0:2)
  59'Сков Роберт (0:3)
Шволов АлександерБруннер Седрик 46' (Айдин Мехмет ( 46') Граймль Лео  10'Йосида МайяОуведжан ТомасКрал АлексКраусс ТомДрекслер Доминик  56' 70' (Караман Кенан ( 70') Молле Флоран 72' (Полтер Себастьян ( 72') Бюльтер МариусТеродде Симон 70' (Ларссон Джордан ( 70')
Запасные: Матричани ХеннингЛатца ДанниФлик ФлорианФерманн РальфМор Тобиас
Бауманн ОливерКабак ОзанФогт Кевин  19'Нсоки СтенлиСков Роберт 88' (Беккер Финн ( 88') Анхелиньо ХосеПрёмель Гриша  38'Гайгер Деннис 65' (Руди Себастьян ( 65') Баумгартнер Кристоф 75' (Ларсен Якоб-Бруун ( 75') Рюттер Жоржиньо 88' (Куарежма Эдуарду ( 88') Даббур Мунас 75' (Штиллер Анджело ( 75')
Запасные: Акпогума КевинБишоф ТомФилипп ЛукаКадержабек Павел
14 октября. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

Видео

0:1. Гол Роберта Скова с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Роберта Скова с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:2. Гол Мунаса Даббура (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:2. Гол Мунаса Даббура (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:3. Гол Роберта Скова с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:3. Гол Роберта Скова с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Шальке 04
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