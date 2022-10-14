«Хоффенхайм» прервал неудачную серию разгромной победой над «Шальке»

В стартовавшем сегодня 10-м туре Бундеслиги встретились «Шальке» и «Хоффенхайм». «Кобальтовые» ничего не смогли поделать с атакой одного из лидеров, который в последнее время вдруг притормозил, и пропустили три безответных гола.
Роберт Сков забил с 11-метровой отметки в начале каждого тайма, а Мунас Даббур отличился с игры - 3:0.
У «Хоффенхайма» 17 очков и третья строчка, соперник также третий, но с конца, имея в активе шесть баллов.
Протокол игры
|11'Сков Роберт (0:1)
|45'Даббур Мунас (0:2)
|59'Сков Роберт (0:3)
Шволов Александер•Бруннер Седрик46' (Айдин Мехмет (46') •Граймль Лео• 10'Йосида Майя•Оуведжан Томас•Крал Алекс•Краусс Том•Дрекслер Доминик 56'70' (Караман Кенан (70') •Молле Флоран72' (Полтер Себастьян (72') •Бюльтер Мариус•Теродде Симон70' (Ларссон Джордан (70')
Бауманн Оливер•Кабак Озан•Фогт Кевин• 19'Нсоки Стенли•Сков Роберт88' (Беккер Финн (88') •Анхелиньо Хосе•Прёмель Гриша• 38'Гайгер Деннис65' (Руди Себастьян (65') •Баумгартнер Кристоф75' (Ларсен Якоб-Бруун (75') •Рюттер Жоржиньо88' (Куарежма Эдуарду (88') •Даббур Мунас75' (Штиллер Анджело (75')
Запасные: Акпогума Кевин•Бишоф Том•Филипп Лука•Кадержабек Павел
14 октября. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
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