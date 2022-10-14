«Хоффенхайм» прервал неудачную серию разгромной победой над «Шальке»

В стартовавшем сегодня 10-м туре Бундеслиги встретились «Шальке» и «Хоффенхайм». «Кобальтовые» ничего не смогли поделать с атакой одного из лидеров, который в последнее время вдруг притормозил, и пропустили три безответных гола.

Роберт Сков забил с 11-метровой отметки в начале каждого тайма, а Мунас Даббур отличился с игры - 3:0.

У «Хоффенхайма» 17 очков и третья строчка, соперник также третий, но с конца, имея в активе шесть баллов.

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