Романо: «Сделка по переходу Нкунку в «Челси» практически завершена»

Журналист Фабрицио Романо подтвердил, что переход нападающего «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку в лондонский «Челси» является практическим решённым делом. Напомним, ранее сообщалось, что француз подпишет свой контракт с «пенсионерами» ещё до начала чемпионата мира в Катаре.

Источник отмечает, что все стороны сейчас ждут момента, когда будут урегулированы последние детали, после чего игрок подпишет контракт. Трансфер должен обойтись «Челси» в сумму чуть более 60 миллионов евро.

Нкунку в прошлой кампании был признан игроком сезона в немецкой Бундеслиги. Француза ранее также связывали с возвращением в «ПСЖ», воспитанником которого он является.