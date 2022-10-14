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Чемпионат Германии. Бундеслига

Романо: «Сделка по переходу Нкунку в «Челси» практически завершена»

14 Октября 2022 • 10:53 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Герта
15.10 19:30

Журналист Фабрицио Романо подтвердил, что переход нападающего «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку в лондонский «Челси» является практическим решённым делом. Напомним, ранее сообщалось, что француз подпишет свой контракт с «пенсионерами» ещё до начала чемпионата мира в Катаре.

Источник отмечает, что все стороны сейчас ждут момента, когда будут урегулированы последние детали, после чего игрок подпишет контракт. Трансфер должен обойтись «Челси» в сумму чуть более 60 миллионов евро.

Нкунку в прошлой кампании был признан игроком сезона в немецкой Бундеслиги. Француза ранее также связывали с возвращением в «ПСЖ», воспитанником которого он является.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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