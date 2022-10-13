Игроки «Шальке» недовольны главным тренером

Гельзенкирхенский «Шальке» испытывает проблемы в раздевалке, что подогревает слухи о возможной смене главного тренера.

По информации Sport Bild, лидеры коллектива, включая Симона Теродде и Мариуса Бюлтера недовольны стилем игры «кобальтовых» под руководством Франка Крамера. По их мнению, команда использует слишком много длинных пасов, а настрой на матч у нынешнего коуча всегда сугубо оборонительный.

Претензии футболистов можно понять. После девяти туров «Шальке» находится лишь на 16-й строчке всего с шестью баллами.

