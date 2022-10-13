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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игроки «Шальке» недовольны главным тренером

13 Октября 2022 • 11:59 Комментировать
Шальке 04
...
Хоффенхайм
1 3.50 X 3.90 2 1.95
14.10 21:30

Гельзенкирхенский «Шальке» испытывает проблемы в раздевалке, что подогревает слухи о возможной смене главного тренера.

По информации Sport Bild, лидеры коллектива, включая Симона Теродде и Мариуса Бюлтера недовольны стилем игры «кобальтовых» под руководством Франка Крамера. По их мнению, команда использует слишком много длинных пасов, а настрой на матч у нынешнего коуча всегда сугубо оборонительный.

Претензии футболистов можно понять. После девяти туров «Шальке» находится лишь на 16-й строчке всего с шестью баллами.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Франк Крамер
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ШАЛЬКЕ 04 ХОФФЕНХАЙМ
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