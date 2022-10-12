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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Шальке» может уволить тренера после следующего матча слухи

12 Октября 2022 • 14:31 Комментировать
Шальке 04
...
Хоффенхайм
1 3.65 X 3.90 2 1.90
14.10 21:30

Гельзенкирхенский «Шальке» всё никак не может вернуться на лидирующие позиции в немецком футболе. На данном этапе руководство клуба рассматривает очередную смену тренера.

По информации Sport1, «кобальтовые» планируют расстаться с Франком Крамером в случае поражения от «Хоффенхайма» в пятничном матче немецкой Бундеслиги. Сообщается, что занять кресло наставника на «Велтинс-Арене» могут Ади Хюттер и Томас Райс.

После девяти туров «Шальке» находится на 16-й строчке в таблице чемпионата. На счету клуба лишь шесть баллов, а отрыв от зоны вылета составляет одно очко.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Франк Крамер
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ШАЛЬКЕ 04 ХОФФЕНХАЙМ
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