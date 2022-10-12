Гельзенкирхенский «Шальке» всё никак не может вернуться на лидирующие позиции в немецком футболе. На данном этапе руководство клуба рассматривает очередную смену тренера.

По информации Sport1, «кобальтовые» планируют расстаться с Франком Крамером в случае поражения от «Хоффенхайма» в пятничном матче немецкой Бундеслиги. Сообщается, что занять кресло наставника на «Велтинс-Арене» могут Ади Хюттер и Томас Райс.

После девяти туров «Шальке» находится на 16-й строчке в таблице чемпионата. На счету клуба лишь шесть баллов, а отрыв от зоны вылета составляет одно очко.

