Хёнесс рассказал, какого футболиста не хватает «Баварии»

Почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс рассказал, какого футболиста не хватает мюнхенской команде. По его мнению, клубу нужен центральный нападающий.

«Могу сказать точно, «Баварии» не хватает «девятки». Когда команда ведет в два мяча, она должна одерживать победу. Но, к сожалению, у клуба не осталось денег на топ-нападающего. Если бы мы его купили, то все было бы в порядке. В ближайшем будущем попробуем восполнить потерю Левандовски», - цитирует Хёнесса Sportbild.

По итогам девяти туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 16 очков и занимает третье место в турнирной таблице.