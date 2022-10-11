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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хёнесс рассказал, какого футболиста не хватает «Баварии»

11 Октября 2022 • 12:27 Комментировать

Почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс рассказал, какого футболиста не хватает мюнхенской команде. По его мнению, клубу нужен центральный нападающий.

«Могу сказать точно, «Баварии» не хватает «девятки». Когда команда ведет в два мяча, она должна одерживать победу. Но, к сожалению, у клуба не осталось денег на топ-нападающего. Если бы мы его купили, то все было бы в порядке. В ближайшем будущем попробуем восполнить потерю Левандовски», - цитирует Хёнесса Sportbild.

По итогам девяти туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 16 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ули Хенесс
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