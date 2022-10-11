Президент «Баварии» рассказал, чего не хватает команде

Футбольный функционер Герберт Хайнер, который занимает пост президента мюнхенской «Баварии», высказался о неудачном выступлении команды на старте сезона-2022/2023.

«Команда обязана показывать более стабильный футбол. Пока же «Бавария» недостаточно хороша в этом. По этой причине мы потеряли много очков, которые нельзя было упускать. Это мне не нравится, над этим нужно работать», - передает слова Хайнера Blickpunkt Sport.

В конце интервью президент «Баварии» отметил, что прежнему доверяет главному тренеру команды Юлиану Нагельсманну.

По итогам девяти туров Бундеслиги мюнхенский клуб набрал 16 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.