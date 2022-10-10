«Штуттгарт» уволил Матараццо с поста главного тренера

«Штуттгарт» объявил об отставке Пеллегрино Матараццо с поста главного тренера команды. 44-летний специалист возглавлял команду с декабря 2019 года.

Немецкий клуб занимает предпоследнее (17) место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе всего пять набранных очков после девяти туров. Стоит отметить, что «Штуттгарт» не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне Бундеслиги. Это единственный клуб, который остался без побед в лиге.

В предстоящем туре «Штуттгарт» примет на своем поле «Бохум», встреча состоится 15 октября, начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.