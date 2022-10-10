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Чемпионат Германии. Бундеслига

Рейнское дерби стало самым голевым с 1979 года

10 Октября 2022 • 04:31 Комментировать
Боруссия М
5:2
Кёльн
окончен

Семь мячей - именно столько были забиты в матче между менхенгладбахской «Боруссией» и «Кельном», а «Боруссия» победила со счетом 5:2. Как выяснилось, это было самое результативное рейнкое дерби за последние 43 года - в октябре 1979 года команды сыграли со счетом 4:4, забив в общей сложности восемь мячей.

В десятом туре немецкого чемпионата Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» сыграет на выезде с «Вольфсбургом» пятнадцатого октября, а «Кельн» днем позже примет в домашнем матче «Аугсбург». В последний раз «Боруссия» становилась чемпионом Германии в 1977 году, а «Кельн» - годом позже, в 1978 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Кёльн
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