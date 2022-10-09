«Фрайбург» захватил лидерство после ничьей с «Гертой»

В девятом туре Бундеслиги «Герта» играла против «Фрайбурга», который идёт в группе лидеров. Берлинцы выглядели точно не хуже фаворита, но первыми пропустили мяч после удара Даниэля-Кофи Киере на 22-й минуте. К середине второго тайма уже столичный коллектив был впереди - Доди Лукебакио забил с пенальти, а Суат Сердар - с игры. Тем не менее, Кевин Шаде принес гостям ничью (2:2) и чистое первое место.
Протокол игры
|22'Киере Даниэль-Кофи (0:1)
|(1:1) Лукебакио Доди34'
|(2:1) Сердар Суат61'
|78'Шаде Кевин (2:2)
Кристенсен Оливер•Кенни Джонджо• 49'Рохель Агустин• 43'Кемпф Марк-Оливер•Платтенхардт Марвин•Тусар Люка•Шуньич Иван•Сердар Суат84' (Боатенг Кевин-Принс (84') •Лукебакио Доди•Йоветич Стеван78' (Зельке Дейви (78') •Эджуке Чидера58' (Рихтер Марко (58')
Флеккен Марк•Сильдиллия Килианн•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гюнтер Кристиан•Эггештайн Максимилиан76' (Кайтель Янник (76') •Хёфлер Николас•Доан Рицу 83'86' (Хёлер Лукас (86') •Киере Даниэль-Кофи76' (Чон У-Ён (76') •Грифо Винченцо70' (Петерсен Нильс (70') •Грегорич Михаэль70' (Шаде Кевин (70')
09 октября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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