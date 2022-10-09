«Фрайбург» захватил лидерство после ничьей с «Гертой»

В девятом туре Бундеслиги «Герта» играла против «Фрайбурга», который идёт в группе лидеров. Берлинцы выглядели точно не хуже фаворита, но первыми пропустили мяч после удара Даниэля-Кофи Киере на 22-й минуте. К середине второго тайма уже столичный коллектив был впереди - Доди Лукебакио забил с пенальти, а Суат Сердар - с игры. Тем не менее, Кевин Шаде принес гостям ничью (2:2) и чистое первое место.

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