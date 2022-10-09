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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» захватил лидерство после ничьей с «Гертой»

09 Октября 2022 • 20:29 Комментировать
Герта
2:2
Фрайбург
окончен

В девятом туре Бундеслиги «Герта» играла против «Фрайбурга», который идёт в группе лидеров. Берлинцы выглядели точно не хуже фаворита, но первыми пропустили мяч после удара Даниэля-Кофи Киере на 22-й минуте. К середине второго тайма уже столичный коллектив был впереди - Доди Лукебакио забил с пенальти, а Суат Сердар - с игры. Тем не менее, Кевин Шаде принес гостям ничью (2:2) и чистое первое место.

Протокол игры  
Герта2:2Фрайбург
  22'Киере Даниэль-Кофи (0:1)
(1:1) Лукебакио Доди34'  
(2:1) Сердар Суат61'  
  78'Шаде Кевин (2:2)
Кристенсен ОливерКенни Джонджо  49'Рохель Агустин  43'Кемпф Марк-ОливерПлаттенхардт МарвинТусар ЛюкаШуньич ИванСердар Суат 84' (Боатенг Кевин-Принс ( 84') Лукебакио ДодиЙоветич Стеван 78' (Зельке Дейви ( 78') Эджуке Чидера 58' (Рихтер Марко ( 58')
Запасные: Дордой МартонПекарик ПетерМиттельштедт МаксимилианНганкам ЖессикКанга ВилфридЭрнст ТьяркДарида Владимир
Флеккен МаркСильдиллия КилианнГинтер МаттиасЛинхарт ФилиппГюнтер КристианЭггештайн Максимилиан 76' (Кайтель Янник ( 76') Хёфлер НиколасДоан Рицу  83' 86' (Хёлер Лукас ( 86') Киере Даниэль-Кофи 76' (Чон У-Ён ( 76') Грифо Винченцо 70' (Петерсен Нильс ( 70') Грегорич Михаэль 70' (Шаде Кевин ( 70')
Запасные: Кюблер ЛукасШлоттербек КевенВайсхаупт НоаУфофф Бенджамин
09 октября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

Видео

0:1. Гол Даниэля-Кофи Киере (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Даниэля-Кофи Киере (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:1. Гол Доди Лукебакио с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:1. Гол Доди Лукебакио с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:2. Гол Кевина Шаде (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:2. Гол Кевина Шаде (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:1. Гол Суата Сердара (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:1. Гол Суата Сердара (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Фрайбург
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