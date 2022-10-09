Норвежский голкипер Эрьян Нюланн продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. Новым местом работы 32-летнего скандинавского футболиста стал «РБ Лейпциг». Он присоединился к «быкам» на правах свободного агента, рапортует пресс-служба клуба.

«РБ Лейпциг» подписал Нюланна на замену травмированному венгру Петеру Гулачи, выбывшему на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок правого колена.

Последним местом работы Нюланна был английский «Рединг». За сборную Норвегии вратарь провел 40 поединков и пропустил 42 мяча.

После девяти туров чемпионата Германии «быки» набрали 12 баллов и занимают десятое место в турнирной таблице.